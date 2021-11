ZD Ljubljana poziva bolnike k "racionalni rabi zdravstvenih storitev"

Ljubljana, 11. novembra - V Zdravstvenem domu Ljubljana so danes pozvali bolnike k "racionalni rabi zdravstvenih storitev" zaradi preobremenjenosti družinskih ambulant z obravnavo izjemno povečanega števila bolnikov s covidom-19. Bolnike prosijo, da se v naslednjih štirih tednih na zdravnika obračajo v primeru akutnih obolenj in vročinskih stanj, so zapisali v sporočilu.