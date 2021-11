Podeljene slovenske nagrade za arhitekturo in oblikovanje

Ljubljana, 11. novembra - Na spletni prireditvi so danes podelili slovenske nacionalne nagrade za arhitekturo in oblikovanje za leto 2021. V kategoriji oblikovanje leta je žirija nagrado namenila jadrnici Elan GT6. Nagrade so bile podeljene še v kategorijah interier leta, perspektivni in brezčasni, dobitnike pa si je mogoče ogledati na spletni strani Zavoda Big.