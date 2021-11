Inšpektorji v okrepljen nadzor nad pogojem PCT v javnem potniškem prometu

Ljubljana, 11. novembra - Ministrstvo za infrastrukturo in inšpektorat za infrastrukturo bosta zaradi zaostrenih epidemioloških razmer okrepila preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT v javnem potniškem prometu. Izjema velja le za osebe, mlajše od 12 let, učence in dijake. Potniki, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, javnega prevoza ne morejo koristiti, so zapisali na ministrstvu.