Delova podjetniška zvezda 2021 je podjetje Xlab

Ljubljana, 11. novembra - Medijska hiša Delo je že peto leto zapored podelila nagrado Delova podjetniška zvezda. Prejelo jo je podjetje Xlab, ki zagotavlja dostop do oddaljenih naprav in ponuja rešitve za IT-avtomatizacijo in digitalno preobrazbo. Pri Delu so izpostavili dober položaj podjetja v IT-panogi in njegovo sposobnost trženja produktov na tujih trgih.