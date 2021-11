Direktor bolnišnice Valdoltra in vodja tamkajšnje lekarne pred preiskovalno komisijo pojasnjevala postopke nabave

Ljubljana, 11. novembra - Pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki preiskuje izvedbo javnih naročil v Ortopedski bolnišnici Valdoltra med letoma 2008 in 2018, sta danes pričala direktor bolnišnice Radoslav Marčan in vodja bolnišnične lekarne Nataša Faganeli. Zagotavljata, da so bili postopki naročil v tem obdobju vodeni ustrezno in transparentno.