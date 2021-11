Korupcije osumljena zdravnika v sodnem pridržanju

Maribor, 11. novembra - Mariborski kriminalisti so oba pridržana zdravnika, osumljena izdajanja lažnih zdravniških spričeval, v sredo zvečer privedli pred dežurnega preiskovalnega sodnika mariborskega sodišča, ta pa je za oba odredil sodno pridržanje, so danes povedali na Policijski upravi Maribor, kjer so javnosti tudi predstavili še nekaj dodatnih podrobnosti preiskave.