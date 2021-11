Pri Mladinski knjigi tri nova prozna dela slovenskih avtorjev

Ljubljana, 11. novembra - Založba Mladinska knjiga je izdala in danes predstavila tri nova prozna dela slovenskih avtorjev. V zbirki Nova slovenska knjiga sta izšla romana Požri se, Robi avtorja Gorana Gluvića in Sto let slepote, ki je šesti roman Romana Rozine. Zbirka Prvenci pa je bogatejša za zbirko kratkih zgodb Nikoli ni prepozno Tadeje Krečič Scholten.