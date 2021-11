V Pomurju in na Primorskem kmalu urada za dvojezičnost

Lendava/Koper, 11. novembra - Na pobudo obeh poslancev manjšin ter Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti in Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti bosta v Pomurju in na Primorskem kmalu ustanovljena urada za dvojezičnost. Sredstva za njuno delovanje bo ob pomoči urada za narodnosti zagotovila vlada, so sporočili iz pomurska madžarske skupnosti.