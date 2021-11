EPPO bivšo hrvaško ministrico in še trojico bremeni milijonske škode

Zagreb/Bruselj, 11. novembra - Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je danes objavilo, da so sprožili preiskavo in zahtevali pripor za nekdanjo hrvaško ministrico Gabrijelo Žalac in še tri osebe zaradi suma, da so z goljufijami na hrvaškem ministrstvu za regionalni razvoj in sklade Evropske unije v letih 2017 in 2018 oškodovali EU in Hrvaško za 1,8 milijona evrov.