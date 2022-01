Peking 2022: Ganljivi trenutki na olimpijskih igrah

Ljubljana, 4. januarja - Olimpijske igre živijo od zgodb in teh je bilo v preteklih 30 let več kot dovolj. Grozljivi padci, solze razočaranja in najsrečnejši trenutku v življenju. Športniki se na olimpijske igre pripravljajo štiri leta, toliko večji so zato veselje, razočaranje ali drama, ko se zgodi kaj nepredvidenega.