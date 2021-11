Peking 2022: Pyeongchang za Slovenijo zaznamovala velika povratnika, dopinška malomarnost in mladi

Ljubljana, 30. novembra - Zimske olimpijske igre v Pyeongchangu 2018 so se v Sloveniji zapisale po uspehih dveh velikih povratnikov po zdravstvenih težavah, srebrnega biatlonca Jakova Faka in bronastega deskarja na snegu Žana Koširja, hokejskega presežka, dopinške malomarnosti hokejista Žige Jegliča in prvih olimpijskih izkušenj številnih mladih športnikov.