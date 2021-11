Perica Jerković in Robert Petan s stand up komedijo Zbogom korona

Ljubljana, 11. novembra - Priljubljeni stand up komik Perica Jerković se je tokrat povezal z brežiškim kantavtorjem Robertom Petanom, s katerim se predstavljata z novo stand up komedijo Zbogom korona, mi gremo na dopust! Predstava, ki so jo v Siti teatru BTC, kjer bo drevi ljubljanska premiera, označili za stand up komedijo z akordi, se na humoren način loteva epidemije.