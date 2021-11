Slovenski knjižni sejem tudi letos na spletu

Ljubljana, 11. novembra - Organizatorji Slovenskega knjižnega sejma so že drugo leto zapored odpovedali njegovo izvedbo v fizični obliki, ki je pred pojavom koronavirusa potekala v Cankarjevem domu. Tudi v letošnji 37. izdaji bo potekal na spletu, podaljšali pa so ga za teden dni. Med 23. novembrom in 5. decembrom načrtujejo okrog 60 dogodkov.