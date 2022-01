Peking 2022: Najuspešnejši tekmovalci na ZOI

Pyeongchang, 4. januarja - Norveška smučarska tekačica Marit Bjoergen je v Pyeongchangu z zmago na 30 km klasično svojo zbirko olimpijskih odličij povišala na 15. Z osmimi zlatimi kolajnami, s štirimi srebrnimi in tremi bronastimi je Bjoergnova s prvega in drugega mesta lestvice izrinila rojaka Oleja Einarja Bjoerndalna in Bjoerna Daehlieja.