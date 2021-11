Gorenjski policisti s pomočjo prijave odkrili telefoniranje med vožnjo

Kranj, 11. novembra - Gorenjski prometni policisti so v sredo popoldan na podlagi prijave obravnavali voznico, za katero so dobili prijavo, da med vožnjo dlje časa telefonira in da vozi prehitro ter na prekratki varnostni razdalji. Prijavitelj jo je prijavil na avtocesti pri Brezjah, policisti pa so jo pri prekršku zalotili na avtocesti pred Kranjem.