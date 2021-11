Pahor: Drug drugega moramo spodbujati k cepljenju

Ljubljana, 11. novembra - Predsednik republike Borut Pahor je v nagovoru državljane Slovenije pozval, naj drug drugega spodbujajo k cepljenju. Po njegovih besedah smo se znašli v položaju, ko so po nepotrebnem ogrožena življenja ljudi s covidom in brez njega. "Po nepotrebnem pravim zato, ker imamo rešitev za ta problem, to je varno in učinkovito cepivo," je dejal Pahor.