Gorenjski kriminalisti v podjetjih obravnavajo napade z izsiljevalskimi virusi

Kranj, 11. novembra - Gorenjski kriminalisti so v zadnjem obdobju v domačih malih in srednje velikih podjetjih obravnavali več primerov izsiljevalskih virusnih oziroma kripto sporočil. Uporabnike in skrbnike informacijskih sistemov v podjetjih pozivajo k preventivnemu in samozaščitnemu ravnanju.