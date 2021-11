Nemška koalicijska pogajanja po treh tednih prehajajo v novo fazo

Berlin, 11. novembra - Nemčija je po septembrskih volitvah vse bližje novi vladi. V koalicijskih pogajanjih se je v sredo zvečer iztekel rok, do katerega so morale z delom zaključiti delovne skupine, zdaj pa pogajanja znova prevzemajo vodstva socialdemokratov (SPD), Zelenih in liberalcev (FDP). Slednjim naj bi po zadnjih informacijah pripadlo mesto finančnega ministra.