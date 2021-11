Ljubljana, 11. novembra - Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj bo danes ob 13. uri na sedežu Sviza na Oražnovi 3 dal v Ljubljani izjavo za medije po sredinem sestanku s predstavniki ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter ministrstva za zdravje, so sporočili iz Sviza.