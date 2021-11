Evropske borze uvodoma brez enotnega predznaka

London/Frankfurt/Pariz, 11. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so današnji dan začeli brez enotne smeri in tako sledili gibanjem na azijskih borzah. Na razpoloženje so nekoliko vplivali podatki o precejšnji upočasnitvi rasti britanskega gospodarstva v tretjem četrtletju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.