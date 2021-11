Pogrešana je 82-letna Terezija Baumert iz Velikega Okiča

Maribor, 11. novembra - Mariborski policisti iščejo 82-letno Terezijo Baumert iz Velikega Okiča. Pogrešana je visoka okoli 150 centimetrov, temnejše poti in kratkih rjavih las. Oblečena je bila v zeleno jakno, rdeč pulover, sive hlače in pleteno modro kapo, obuta pa v bele natikače, so sporočili s Policijske uprave Maribor.