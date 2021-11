V Novi Gorici se začenja festival Pixxelpoint

Nova Gorica, 11. novembra - V Novi Gorici se danes začenja mednarodni festival sodobnih umetniških praks Pixxelpoint, ki bo že 22. združil umetnike iz več držav. Do 18. novembra bodo predstavili svoje projekte na presečišču umetnosti, znanosti in sodobnih tehnologij. Zaradi epidemioloških razmer bo dogajanje nekoliko spremenjeno, so sporočili iz Kulturnega doma Nova Gorica.