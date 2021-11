Novomedijska umetnica Robertina Šebjanič se predstavlja v Kinu Šiška

Ljubljana, 11. novembra - V Centru urbane kulture (CUK) Kino Šiška bo novomedijska umetnica Robertina Šebjanič do 19. novembra predstavljala tri projekte, ki jih je razvijala tekom rezidence avdiovizualne in novomedijske umetnosti, ki so jo izpeljali v Kinu Šiška. Drevi od 19. ure dalje bo s sodelavci izvedla avdio-vizualna performansa Aquatocene in AquA(l)formings.