Bolgarija prosi za nujno pomoč EU v boju proti covidu-19

Sofija, 11. novembra - Spričo izrednih razmer zaradi pandemije covida-19 je bolgarska vlada Evropsko unijo oz. njene članice zaprosila za pomoč. Kot so v sredo pojasnili v Bruslju, je uradna Sofija aktivirala mehanizem EU za pomoč ob izrednih nesrečah. V Bolgariji potrebujejo predvsem medicinsko opremo, kot so kisikove maske, ventilatorji in postelje za intenzivno nego.