Minnesota s četrto zaporedno zmago na vrh centralne skupine

New York, 11. novembra - V severnoameriški hokejski ligi NHL so odigrali tri tekme, na vseh treh so slavila gostujoča moštva. Toronto Maple Leafs je s 3:0 premagal Philadelphia Flyers, Nashville Predators je bil boljši od Dallas Stars s 4:2, ekipa Minnesota Wild je ugnala zasedbo Arizona Coyotes s 5:2 in se s četrto zaporedno zmago zavihtela na vrh centralne skupine.