Raketa SpaceX ponesla štiri astronavte proti ISS

Cape Canaveral, 11. novembra - Iz Cape Canaverala na Floridi so v sredo uspešno izstrelili raketo dragon podjetja SpaceX, ki je proti Mednarodni vesoljski postaji (ISS) ponesla tri Američane in enega Nemca. Astronavti bodo na ISS pol leta. Izstrelitev je bila premaknjena za dva tedna zaradi vremena in zdravstvenih težav enega od astronavtov.