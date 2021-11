New York, 10. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice so močno padle po tem, ko je potrošniška inflacija dosegla najvišjo vrednost v 30 letih, vlagatelji pa so se po nizu rasti v zadnjih tednih usmerili k izstopu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.