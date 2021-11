Prvaki strli Panvito

Ljubljana, 10. novembra - Zaradi nastopov v srednjeevropski ligi so odbojkarji Merkur Maribora in ACH Volleyja že danes odigrali tekmi 7. kroga državnega prvenstva. Oboji so zabeležili zmagi, Maribor je na na derbiju proti pred tem krogom tretjeuvrščeni Panviti Pomgrad zmagal s 3:1, lažje delo pa so imeli Ljubljančani, ki so gladko ugnali Krko s 3:0.