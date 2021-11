Primorske novice o višanju plač v zdravstvu (11. 11.)

Koper, 10. novembra - Jasna Arko v komentarju Dan začetka popravljanja krivic o podpisu dogovora med vlado in sindikati o nujnih ukrepih na področju plač v zdravstvu in socialnem varstvu. Ob hudih naporih zaradi epidemije so ti delavci ključni za družbo, a po mnenju avtorice je podpis dogovora šele začetek poprave krivic.