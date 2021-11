Dnevnik o odnosu med Jankovićem in Janšo (11. 11.)

Ljubljana, 10. novembra - Vanja Brkić v komentarju Janković stranki SDS vrgel rokavico piše o tem, da ljubljanski župan Zoran Janković in premier Janez Janša nikoli nista bila simpatizerja, a so bili odnosu v času tretje Janševe vlade med njima korektni. To se je po mnenju avtorice končalo z izjavami Jankovića, ki za izredne razmere krivi vlado in SDS.