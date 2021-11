Katedrala svobode za zavezništvo slovenske politične sredine

Ljubljana, 10. novembra - Pobudniki iz Katedrale svobode, Zbora za republiko in ActTanka, ki združujejo osebe iz sveta kulture, znanosti in podjetništva, opozarjajo, da aktualna politična kultura v državi ni dobra, komunikacija med politiko in mediji pa preveč enostranska. Pot do normalno delujoče države po njihovem mnenju vodi prek dialoga in zavezništva politične sredine.