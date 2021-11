Državni svet za odpravo nezdružljivosti poslanske in županske funkcije

Ljubljana, 10. novembra - Državni svet je na današnji seji podprl odpravo nezdružljivosti poslanske in županske funkcije ter v DZ poslal ustrezen predlog. Svetniki so med drugim podprli še spremembo zakona o tujcih v delu, ki tujim dijakom in študentom z zahtevo po zadostnih sredstvih na računu predstavlja nerazumno oviro za izobraževanje pri nas, so sporočili iz DS.