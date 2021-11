Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 11.)

Ljubljana, 10. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da so pri nas v torek potrdili drugo največje število dnevno okuženih s covidom-10 od začetka epidemije. Razlog za slabšo epidemiološko sliko tržaškega območja Italija vidi tudi v Sloveniji. Poročale so še, da je vlada s sindikati parafirala dogovor o zvišanju plač zdravstvenih delavcev.