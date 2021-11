Večer o prebežnikih na meji med Poljsko in Belorusijo (11. 11.)

Maribor, 10. novembra - Vojislav Bercko v komentarju Pingpong z usodami piše o tem, da so prebežniki, ki jih je beloruska oblast v državo zvabila pod pretvezo, v brezizhodnem položaju, saj so ujeti na meji med Poljsko in Belorusijo. Ob tem opozarja na odsotnost humanosti, trenutno krizo pa primerja s turškim izsiljevanjem Evropske unije pred petimi leti.