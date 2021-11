Večina poslanskih skupin proti ponovnemu združevanju poslanske in županske funkcije

Ljubljana, 10. novembra - Večina poslanskih skupin ni naklonjena predlogu o združitvi poslanske in županske funkcije, ki ga je podprl DS. Kot razlog navajajo predvsem dejstvo, da morajo poslanci zastopati interese vseh državljank in državljanov. Problematična je za večino tudi možnost združevanja zakonodajne in izvršilne veje oblasti.