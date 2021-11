Ministrstvo za izobraževanje: Predloge ravnateljev glede samotestiranja bomo preučili

Ljubljana, 10. novembra - Predlogi, ki so jih osnovnošolski ravnatelji podali glede samotestiranja učencev, so bili slišani, preučili jih bomo skupaj z zdravstveno stroko, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ravnatelji so namreč opozorili na več težav z izvajanjem napovedanega obveznega samotestiranja v šolah, predvsem v prvi triadi.