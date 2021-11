Rdeči križ Slovenije poziva k pomoči za prizadete v poplavah v BiH

Ljubljana, 10. novembra - Rdeči križ Slovenije (RKS) je danes iz Sklada solidarnosti nakazal 10.000 evrov na račun Rdečega križa BiH za pomoč prizadetim v poplavah, ki so jih v petek v tej državi povzročile intenzivne padavine. Kot so sporočili iz RKS, zbirajo tudi sredstva za pomoč prizadetim in pozivajo vse, ki želijo pomagati, da nakažejo svoj prispevek.