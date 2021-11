Gajser sezono tesnega boja končal kot tretji na svetu

Ljubljana, 11. novembra - Čeprav v sredo sezone 2021 ni končal z novo lovoriko najboljšega na svetu, slovenski motokrosist Tim Gajser ostaja v vrhu tega športa. Tokrat je bil v seštevku MXGP tretji, v tesnem razpletu sta svetovnega prvaka iz let 2016, 2019 in 2020 premagala Nizozemec Jeffrey Herlings in Francoz Romain Febvre.