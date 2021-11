Vreme: Ponoči in zjutraj bo na zahodu zmerno do pretežno oblačno, drugod bo po nižinah nastala megla

Ljubljana, 10. novembra - Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija. V četrtek bo na zahodu sprva pretežno oblačno, čez dan pa povečini sončno. Drugod bo po nižinah večji del dneva vztrajala megla ali nizka oblačnost, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo v gorah in na Primorskem dokaj sončno in toplo, po nižinah v notranjosti pa bo večinoma vztrajala nizka oblačnost. V soboto kaže na oblačno vreme, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bo občasno deževalo.

Vremenska slika: Nad jugovzhodnim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od juga priteka k nam v višinah postopno toplejši zrak, pri tleh pa se ob šibkem vetru zadržuje razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo v krajih zahodno od nas prehodno pooblačilo, drugod pa bo po nižinah nastala megla ali nizka oblačnost. V četrtek bo ob Jadranu in v krajih zahodno od nas povečini sončno, zjutraj je lahko nekaj nizke oblačnosti. Drugod bo po nižinah marsikje megleno.