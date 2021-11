Državni zbor Roka Svetliča izvolil za ustavnega sodnika

Ljubljana, 10. novembra - DZ je na tajnem glasovanju za novega ustavnega sodnika potrdil Roka Svetliča. Glasovnice je prevzelo 46 poslank in poslancev, ki so vsi podprli Svetličevo imenovanje. Poslanci LMŠ, SD, Levice, SAB in NeP so že pred samim glasovanjem Svetliču javno odrekli podporo.