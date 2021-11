Se v ženski ekipi PSG obeta afera?

Pariz, 10. novembra - Francosko reprezentantko in nogometašico Paris Saint-Germaina Aminato Diallo je v sredo pridržala policija, in sicer v povezavi z incidentom, ki se je zgodil prejšnji četrtek. Njo in njeno soigralko Kheiro Hamraoui, ki igra na istem igralnem položaju, sta na ulici napadla neznanca, Diallojeva je uspela pobegniti, njena soigralka pa ne.