Slovenska mreža za promocijo zdravja pri delu o izzivih epidemije

Ljubljana, 10. novembra - Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa je po lanskem premoru zaradi epidemije danes znova organiziral srečanje Slovenske mreže za promocijo zdravja pri delu. Na srečanju, ki je potekalo na daljavo, so strokovnjaki osvetlili spremembe, ki jih je v organizacije prinesla epidemija, in predstavili možne rešitve aktualnih izzivov.