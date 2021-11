Vinarji obeležujejo martinovo, a spet brez množičnih dogodkov

Ljubljana, 11. novembra - Vinogradniki in vinarji danes obeležujejo martinovo, ki pomeni sklenitev opravil v vsakoletnem vinogradniškem obdobju. Na ta dan na družinskih mizah in različnih prireditvah običajno postrežejo značilne jedi, kot so gos, mlinci, rdeče zelje in vino. Še drugo leto zapored bo dan zaradi zaostrenih epidemioloških razmer minil brez večjih dogodkov.