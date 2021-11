Inšpektorji zaradi PCT prejšnji teden zaprli osem prodajaln in en gostinski lokal

Ljubljana, 10. novembra - Inšpektorji so v nadzoru nad izpolnjevanjem pogoja PCT v trgovinski in gostinski dejavnosti od 1. do 7. novembra po pojasnilih v.d. glavne tržne inšpektorice Martine Gašperlin opravili 648 nadzorov, pri tem so začasno zaprli osem prodajaln in en gostinski lokal. Stanje pri bencinskih servisih se izboljšuje, petina gostincev noče upoštevati ukrepa.