S 3D tiskalniki do napredka v medicini in avtomobilski industriji

Maribor, 13. novembra - Univerza v Mariboru je v okviru projekta RIUM pridobila tri naprave, ki omogočajo 3D tiskanje. Tako bodo možne raziskave na področju razvoja novih materialov in tehnologij izdelave, predvsem bolniku prilagojenih medicinskih pripomočkov in vsadkov ter zapletenih izdelkov v avtomobilski in aeronavtični industriji.