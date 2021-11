V Piranu višje cene odvajanja in čiščenja komunalne vode

Piran, 10. novembra - Piranski občinski svet je na torkovi seji potrdil nove cene storitev obveznih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Podražitve so zlasti posledica znatnega zmanjšanja porabe vode v gospodarstvu, najbolj pa jih bodo občutile prav velike gospodarske družbe.