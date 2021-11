Most v Piškovci znova povezuje blejsko in žirovniško občino

Žirovnica/Bled, 10. novembra - Občini Žirovnica in Bled sta za danes načrtovali slovesno odprtje novega mostu čez Savo v Piškovci in s tem tudi lokalne ceste med obema občinama, ki je bila zaradi dotrajanosti prejšnjega mostu zaprta skoraj dve leti. Zaradi epidemioloških ukrepov so slovesnost odpovedali, promet čez most pa je danes vseeno stekel.