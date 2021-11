Zaradi pandemije več dodatnih ton plastičnih odpadkov

Peking, 14. novembra - Pandemija covida-19 je povzročila precej več dodatnih plastičnih odpadkov po svetu, so ugotovili kitajski raziskovalci, ki so rezultate raziskave objavili v strokovni reviji PNAS. Po njihovih ocenah naj bi v 193 državah sveta zaradi pandemije do konca avgusta nastalo 8,4 milijona ton plastičnih odpadkov.