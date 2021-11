Ob jubileju Dostojevskega: Še vedno aktualni raziskovalec človeške duše

pripravila Ksenija Brišar

Ljubljana, 10. novembra - Literarni svet se letos spominja ruskega klasika Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega ob 200-letnici njegovega rojstva, hkrati mineva 140 let od njegove smrti. Ob jubileju se tudi v Sloveniji vrstijo različne prireditve, ki obujajo pisatelja in njegovo literarno dediščino. V Cankarjevem domu je na ogled razstava Temnejša je noč, svetlejše so zvezde.