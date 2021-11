V Ljubljani začetek mednarodne konference gledališča zatiranih

Ljubljana, 11. novembra - V prostorih Slovenskega gledališkega inštituta se danes začenja 2. mednarodna konferenca gledališča zatiranih. Namen dvodnevne konference je to gledališko tehniko prepoznati in predstaviti kot potencialno orodje za krepitev moči skupnosti. Sodelujoči bodo iskali načine za implementacijo gledališča zatiranih v Sloveniji in mednarodno.